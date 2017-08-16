Bugünkü YENİÇAĞ »

O ilde uçuşlar iptal edildi

»
O ilde uçuşlar iptal edildi
Diyarbakır Havalimanı'nda bu akşam yapılması gereken uçuşlar pist aydınlanma sistemindeki arıza nedeniyle iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Havalimanında bu akşam yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi.

Yetkililer, havalimanı pistinin 4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve pist üzerinde bine yakın aydınlatma lambasının bulunduğunu belirterek, “Bu lambalar zayıf akım ve farklı bir sistemle çalışıyor. Bunda arıza oluşmuş. Şalter kaldırıldığında tekrar atıyor. Arıza tespiti için çalışmalar sürüyor. Arıza giderildikten sonra normale dönecek ancak bu geceki tüm uçuşlar iptal edildi” dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
O ilde uçuşlar iptal edildiO ilde uçuşlar iptal edildiBiz Türkiye'yiz Plaftormu kurulduBiz Türkiye'yiz Plaftormu kurulduEge'de depremEge'de deprem'Hero' tişörtü giyen FETÖ'cünün avukatı tutuklandı'Hero' tişörtü giyen FETÖ'cünün avukatı tutuklandıKocasıyla tartışan kadının imdadına yine bir kadın koştuKocasıyla tartışan kadının imdadına yine bir kadın koştuEren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözlerEren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözlerGalatasaray Divan Kurulu'nda tartışma çıktıGalatasaray Divan Kurulu'nda tartışma çıktıAB, 3 milyar euro sözünü tutacak mı?AB, 3 milyar euro sözünü tutacak mı?Çalışlar: "Meral Akşener’in çıkışı..."Çalışlar: "Meral Akşener’in çıkışı..."15 temmuz'un kritik ismi yakalandı15 temmuz'un kritik ismi yakalandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti