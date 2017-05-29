Bugünkü YENİÇAĞ »

O isimlerin savunması alınmadı

»
O isimlerin savunması alınmadı
FETÖ çatı davasında bugün savunma yapması beklenen sanık Mehmet Partigöç’ün avukatı duruşmaya gelmediği için savunması alınmadı.

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, bugün darbenin planlayıcılarından olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Partigöç savunması alınacaktı; ancak Partigöç’ün avukatı mazeret bildirmeden duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı’nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç’ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi. 

Dik, Partigöç’ün müdafisinin savunmasının alınacağını bilmesine rağmen hazır olmadığını, gelmesi durumunda öğleden sonra savunmasının alınabileceğini söyledi.

'HAZIR DEĞİLİM' DİYE SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİLER

Savunmaların alınmasına isim listesine göre devam edildiğini kaydeden Dik, bir sonraki sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu. Bir sonraki sanığın da savunması, avukatı huzurda hazır bulunmadığından alınamadı.

HAKİM UYARDI

Bazı sanıklar ise müdafi avukatının hazır bulunmasına rağmen 'hazır değilim' diyerek savunma yapmak istemedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Bugünden sonra savunmasını yapmayan susma hakkını kullanmış olacak. Ben iddianameyi size 2 ay öncesinden tebliğ ettim. Beyanını alır çıkarız. Çocuk oyuncağı değil bu. Gelmeyen avukat hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diyerek uyarıda bulundu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Savaş uçağı düştüSavaş uçağı düştüAlmanya'da bombalı araç alarmıAlmanya'da bombalı araç alarmıBakanlar Kurulu toplandıBakanlar Kurulu toplandıO isimlerin savunması alınmadıO isimlerin savunması alınmadıDarbe girişimi ana davası bugün başlıyorDarbe girişimi ana davası bugün başlıyorDemet Akalın'dan "Üç Adam"a sert sözler!Demet Akalın'dan "Üç Adam"a sert sözler!Şehit Bakan Gün Sazak unutulmadıŞehit Bakan Gün Sazak unutulmadıKuzey Irak'ta teröristler kaçamadı!Kuzey Irak'ta teröristler kaçamadı!Galatasaray Adası yıkılıyor!Galatasaray Adası yıkılıyor!Ünlü şarkıcı hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı hayatını kaybetti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti