"O kabus günlerini unutmadınız değil mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umre dönüşü Kahramanmaraş'ta bir toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın, "o kabus günleri unutmadınız değil mi? O Türkiye tek parti döneminin Türkiye'sidir" sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan idam sloganları üzerine "parlamentodan bana geldiğinde bunu onaylamak benim boynumun borcu" dedi. "MHP'li kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle bu süreci başlatıyoruz." diyen Erdoğan'ın konuşmalasından satır başları şöyle:

"MHP'Lİ KARDEŞİLERİMİZLE EL ELE VEREREK"

"Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Dünya değişti,Türkiye değişti, o zaman doğan çocuklar delikanlı oldu, şimdi oy kullanacaklar. Ama bunlar yerlerinden bir milim kımıldamadılar. Parlamento genç, dinamik, üreten bir parlamento olacak. Bunu biz getiriyoruz. Sağolsun MHP'li kardeşlerimizle elele vererek bu süreci başlatıyoruz."

"O KABUS GÜNLERİNİ UNUTMADINIZ DEĞİL Mİ?"

"Biz geldiğimizde iktidara 30 yaşında seçilme hakkı vardı. Seçme 18, seçilme 30. Dedik ki, seçilmeyi 25'e indirdik. Seçilme yaşı her yerde 18, bizde niye olmasın? Genç, dinamik, üretken bir parlamento olacak. Şimdi son günlerde ne diyorlar, 'Eski Türkiye bugünden daha iyiydi' diyorlar. Onların döneminde 25 günlük hükümetler kuruldu bu ülkede. Biz gelene kadar ki hükümetlerin ömrü ortalama 16 ay. Kardeşlerim işte o Türkiye bizi bitirmiştir. Siyasi çekişmelerin, ekonomik krizlerin anamızı ağlattığı o kabus günleri unutmadınız değil mi? Dedelerinin nüfus kağıtlarını alıp baksınlar! O Türkiye tek parti döneminin Türkiyesidir. CHP il başkanlarının valilik yaptığını bilir misiniz? Şimdi böyle bir şey olsa kıyamet kopar değil mi? Bu ülkeyi bunlar ileriye götüremediler, geri götürdüler. Bunlar o Türkiye'nin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar."