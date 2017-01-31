O Kaymakam'ın eşi hakkında flaş karar
FETÖ'nün Tokat'taki mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi serbest bırakıldı.
Tokat'taki FETÖ/PDY mülkiyeyapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap
Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KADİR GÜNTEPE'NİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Z. Güntepe, soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta Kayseri'de gözaltına alınmıştı.
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