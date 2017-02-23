O kundakçı serbest bırakıldı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ve gözaltına alınan Mehmet Ali Aligül adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklama soruşturmasında gözaltına alınan Mehmet Ali Aligül adli kontrol ile serbest bırakıldı. Aligül çıkışta, "Abdulhamid Han'ın torununa laf söylediği için yaptım" dedi.

Aligül polisteki ilk ifadesinde, "Müjdat Gezen'in Osmanlı Padişahları'ndan Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" demişti.

SALDIRIDAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Olaya ilişkin dün akşam gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mehmet Ali Aligül Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde pişman olduğunu suçlamayı kabul ettiğini belirterek, "Amacım birine zarar vermek yada binayı yakmak değildi. Sadece binanın dış kısmında bulunan kış bahçesi tarzındaki saçaklı bölümü yaktım. Duygularıma yenik düştüm" dediği öğrenildi.

"İSTESEYDİM TÜM BİNAYI YAKABİLİRDİM"

Müjdat Gezen’i tanımadığını söylediği öğrenilen şüphelinin, "Herhangi bir husumetim yoktur. TV programında Abdülhamithan’ın torunu olan Esma Hatun için söylemiş olduğu çirkin söyleminden dolayı bu suçu işledim. İsteseydim tüm binayı yakabilirdim ancak binanın yan kısmında brandalı bölümü yaktım" dediği kaydedildi.