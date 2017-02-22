O kundaklamada gözaltı
İstanbul Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçtiğimiz Pazartesi günü kundaklanmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi yakalandı. Yakalanan 39 yaşındaki M.A. Aligül Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı.
Aligül'ün ifadesinin Terörle Mücadele Şubesi'nde alınacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
20 Şubat’ta Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelen bir kişi binayı kundaklamaya çalıştı, benzinle kapıyı ateşe verip kayıplara karıştı.
İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından bahçede yürütülen aramalarda şişe ve çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Binanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: kundak, müjdat gezen
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