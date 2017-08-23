O manşete istenen ceza belli oldu!

Erdem Gül ve Can Dündar’ı MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklatan savcı İrfan Fidan, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkında iddianame düzenledi.

3 sayfadan oluşan iddianamede Yücel ve Bozkurt’un “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi. Başsavcı İrfan Fidan iddianameye “Şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle hiçbir ilgilerinin olmadığı anlaşıldığından TCK’nın 314/2’inci maddesi yönünden suçlama yapılmamıştır” notunu düştü.

Adana’da Ocak 2014’te durdurulan MİT’e ait TIR’lardaki mühimmata ilişkin fotoğrafı 21 Ocak 2014 tarihli Aydınlık gazetesinde yayımlayan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianamede, fotoğraftaki mühimmatın ‘devlet sırrı kapsamında olduğunu’ belirtildi. Aynı görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, gerekçeli kararında ise Aydınlık’ın yayımladığı fotoğraftaki mühimmat ile ilgili “içeriğinin ne olduğunun ilk bakışta anlaşılmıyor” denilmişti.

Yücel ve Bozkurt hakkındaki iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan hazırladı. Fidan, iddianamede, Yücel ve Bozkurt’un ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçunu işledikleri iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini istedi. İddianamenin sonuna “Şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle hiçbir ilgilerinin olmadığı anlaşıldığından TCK’nın 314/2. maddesi (silahlı örgüt üyeliği) yönünden suçlama yapılmamıştır” notunu düşen Fidan, aynı görüntülerin Mayıs 2015’te gazetemizde yayımlanması nedeniyle Ankara Temsilcimiz Erdem Gül ve eski Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar’ı “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme, siyasi ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri temin etmek ve açıklamak” iddialarıyla tutuklatmıştı. Hazırladığı 473 sayfalık iddianamede ise bu suçlamalara ek olarak “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek” iddiasıyla cezalandırma talep etmişti. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında görüntüleri Dündar’a verdiği iddiasıyla iddianame düzenlenmiş, Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 25 yıl hapis cezası verilerek tutuklanmıştı.

"FOTOĞRAFLARI TUTUKLANAN JANDARMA İSTİHBARAT MÜDÜRÜ GÖNDERDİ"

Fidan’ın, Yücel ve Bozkurt hakkında hazırladığı iddianamede “Bozkurt’un görüntüleri Ankara’da resmi bir görevi olan bir tanıdığının Whatsapp aracılığıyla yolladığını söylediği ancak kaynağını açıklamadığı” aktarıldı. Fidan, iddianamede görüntüyü Bozkurt’a gönderen kişinin MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yine kendisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Nisan 2015’te tutuklanan dönemin Ankara Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Erdal Turna olduğunu iddia etti. Fidan, görüntülerin Whatsapp aracılığıyla Bozkurt’a gönderildiğinin nasıl tespit edildiğini ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi. Bozkurt’un ifadesinde kaynağını açıklamayacağı bilgisi, akıllara Fidan’ın söz konusu tespite Turna üzerinden ulaştığı ihtimalini akıllara getiriyor.

"KAPALI OTURUMDA YAPILACAK"

Fidan, Turna’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda jandarma görevlisi ve savcıların Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde süren yargılamasının gizli yapıldığını anımsatarak, kamu güvenliğinin gerekli kılması nedeniyle Yücel ve Bozkurt hakkındaki yargılamanın tamamının kapalı oturumda yapılmasını istedi.

"MAHKEME İLK BAKIŞTA ANLAMAMIŞTI"

Haziran ayında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesinde, Aydınlık gazetesindeki söz konusu haberin yanında ‘top mermileri olduğu iddia edilen bir adet fotoğrafın bulunduğunu’ kaydetmişti. Haberde bundan başkaca herhangi bir bilgi, belge ve görüntünün bulunmadığı öne sürmüştü. ‘TIR’ların durdurulmasından itibaren kamuoyunda MİT tarafından yapılan faaliyet ve taşınılan malzeme ile alakalı birçok haber yorum yapıldığını’ belirten mahkeme, Aydınlık’taki haberin bunlardan ibaret olduğunu iddia etti. ‘Nerede çekildiği, içeriğinin ne olduğu dahi ilk bakışta net olarak anlaşılamayan tek kare foto’ ile sırrın ifşa olmayacağını savunmuştu. Haberin rivayet veya tahminden öte bir anlam taşımadığını ileri sürmüştü.