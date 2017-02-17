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O mektupların parası vatandaşın cebinden mi çıktı?

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O mektupların parası vatandaşın cebinden mi çıktı?
Başbakan Yıldırım’ın referandum için 18-30 yaş arası 15 milyon gence ‘Evet’ mektubu yazdığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, “Evet için yazılan mektuplar Başbakanlık ödeneklerinden karşılandıysa bu suçtur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, son MYK toplantısında referandum kampanyasına yönelik çalışmaları ele aldı. “16 Nisan’da söz de senin karar da. Kanunları çıkartmada tek irade olacak bir Meclis için seni evet demeye davet ediyorum” diye seslendiği 18-30 yaş arası 15 milyon gence özel mektup kaleme aldı. Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 15 Milyon mektubun kaynağını sordu. Ertürk, “Başbakan Yıldırım'ın 15 Milyon gence ‘Evet’ için yazdığı mektupların masrafları Başbakanlık ödeneklerinden karşılandı ise bu bir suçtur.” dedi.

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