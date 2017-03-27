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O pankarta soruşturma

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O pankarta soruşturma
İsviçre'deki "Hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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