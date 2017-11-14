Bugünkü YENİÇAĞ »

O PKK'lı öldürüldü

»
O PKK'lı öldürüldü
İçişleri Bakanlığı kırmızı listede aranan bir PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 2 Kasım'da başlayan Şırnak Bestler Dereler operasyonunda 31 teröristin öldürüldüğünü, bunlar arasında kırmızı listede yer alan PKK'lı Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da olduğunu açıkladı. 

Hülya Eroğlu'nun kırmızı listede yer alan teröristler arasında Türkiye'de bulunan tek terörist olduğu belirtildi.

Öldürülen teröristin PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde bulunduğu ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
O PKK'lı öldürüldüO PKK'lı öldürüldüİYİ Partili Koray Aydın’dan o iddialara çok sert tepkiİYİ Partili Koray Aydın’dan o iddialara çok sert tepkiKadir Topbaş'ın Havaray projesi iptal edildiKadir Topbaş'ın Havaray projesi iptal edildiYenilginin ardından sürpriz Demirören-Lucescu görüşmesiYenilginin ardından sürpriz Demirören-Lucescu görüşmesiİsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istediİsmail Kahraman Devlet Bahçeli'den destek istediAKP'de Atatürk açılımına devamAKP'de Atatürk açılımına devamOrhan Uğuroğlu CNN Türk’e konuk oluyorOrhan Uğuroğlu CNN Türk’e konuk oluyorBalona rövaşata atan adamın kimliği belli olduBalona rövaşata atan adamın kimliği belli olduAntalya'yı hortum yıktı geçtiAntalya'yı hortum yıktı geçtiHava durumu nasıl olacak?Hava durumu nasıl olacak?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti