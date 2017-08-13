O polis hakkında soruşturma

İzmir'de tacize uğrayan ve polisten yardım isteyen kadınların darp edildiği olaya İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

İzmir’de tacize uğrayan kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan polis hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın konuyla ilgili olarak "Polisin halkla ilişkilerine önem veren bir teşkilatız. Gereği yapılacaktır" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Aşkın, "Olayın tüm yönleriyle soruşturulup gerçeğin ortaya çıkması için çalışılıyor. Soruşturma hemen başlatıldı. Personelimizin bir hatası varsa mutlaka hukuki olarak gereği yapılacaktır" dedi.