O resmin fiyatı dudak uçuklattı

ABD Başkanı, Donald Trump'ın 2005 yılında yaptığı bir çizim, açık artırmada satıldı. Resmin fiyatı ise hayrete düşürdü.

ABD Başkanı, emekli TV yıldızı ve son girişimiyle haber kanalı sahibi olan Donald Trump'ın 2005 yılında yaptığı biz çizim, açık artırmada 29 bin 184 dolara satıldı.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Trump’ın Manhattan silüetini çizdiği parça 9 bin dolar açılışla müzayedeye çıktı. Los Angeles merkezli Nate D. Sanders Auctions’ın satışa çıkardığı çizimde merkezde Trump Tower yer aldığı gibi altında da altın yaldızlı kalemle attığı imzası yer alıyor.