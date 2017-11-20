5. Uluslararası Boğaziçi Festivali, "Bosphorus Film Söyleşileri" kapsamında, "O Role Neden Seçilmedim?" başlıklı söyleşi düzenlendi.

5. Uluslararası Boğaziçi Festivali, "Bosphorus Film Söyleşileri" kapsamında, "O Role Neden Seçilmedim?" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Bülent Turgut'un üstlendiği, Harika Uygur, Nermin Eroğlu, Murat Şeker, Tümay Özokur ve Ömer Faruk Sorak'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, The Marmara Pera'da gerçekleştirildi.

Söyleşide konuşan Yönetmen Murat Şeker, oyuncuların sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini söyleyerek, sinema alanında doğru adımların atılmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Bir oyuncuda olması gereken en önemli özelliğin ahlak olduğuna işaret eden Şeker, "Kendimizi geliştirmekten kastettiğimiz şey, kişinin kendini olduğu gibi ortaya koyma medeniyeti, cesareti ve özgüvenidir. Ortaya koyacak bir şey geliştiremediğinizde malınız mülkünüzle, triplerinizle, güzelliğinizle, yakışıklılığınızla kendinizi ortaya koymak zorunda kalıyorsunuz. Aslında bu durum sadece oyuncular için değil, politikacılar için de böyledir." dedi.

"Oyuncu tek başına bir şirkettir"

Cast Direktörü Harika Uygur da oyuncunun tek başına bir şirket olduğu nitelemesini yaparak, "Bu şirketi batırmak da yükseltmek de oyuncunun elindedir. Bir role seçilemiyorsanız, onun nedeni bizler değil sizsinizdir. Biz sizin seçilmeniz için uğraşıyoruz, deneme çekimlerine alıyoruz ve bir rol öneriyoruz. Olmuyorsa önce kendinizi eleştirmeniz gerekiyor. Çünkü çok tembelsiniz." ifadelerini kullandı.

Uygur, konuşmasında ayrıca oyunculuğa yeni adım atan gençlere, daha çok sahne çalışmaları yapmaları, disiplinli olmaları, kıyafet seçimi ve kişisel bakımlarına özen göstermeleri uyarılarında bulundu.

"Gençler ümit vadediyor"

Yapımcı Nermin Eroğlu ise oyunculuğun sinema sektöründe en özel iş olduğuna vurgu yaparak, "Oyuncu olunur da doğulabilir de. Oyuncu olarak doğulursa daha kolaydır. Normal insandan da oyuncu olur fakat daha çok çalışarak olur. Günümüzdeki gençler, 3 kuşak öncesine göre daha fazla ümit vadediyorlar. Sektör bugün daha iyiye gidiyor. Pes etmeden ısrarla istemek ve çok çalışmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Eroğlu, son 15 yıldır televizyon dizileri üzerine çalıştığını ve dizi oyunculuğunun farklı olduğunu dile getirerek, "Dizi castında takıntılarım var. Çünkü dizi uzun bir maraton. O yüzden ahlaklı, düzgün ailesi olan oyuncuları seviyorum. Dizi setine gelme ihtimali olmayan oyuncuyu, çok yetenekli olabilir ama ben elerim. Televizyonda ikinci önemli konu ise seyirciyi çağırmak için en başında seyircinin daha önce sevdiği castları koymamız kaçınılmaz. Bunun için yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü seyirci ilk teaseri görüyor ve 'aa bak Kenan oynuyormuş' diyerek, diziyi izliyor ama bu konuda bile doğru castı seçmek lazım. Doğru cast çok önemlidir. Yönetmen ve yapımcının aynı dili konuşması çok önemlidir. Sinema bir ekip çalışmasıdır ve bir ailedir." diye konuştu.