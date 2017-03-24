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O saldırganının fotoğrafı yayınlandı

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O saldırganının fotoğrafı yayınlandı
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezip bir polisi bıçaklayan saldırganın fotoğrafı yayımlandı.

Londra polis teşkilatı, 5 kişinin ölüp 7'si ağır 29 kişinin yaralandığı olayın failini 52 yaşındaki Khalid Masood olduğunu açıklamıştı. Fotoğrafını yayımlayan yetkililer, kendisini tanıyanların polise başvurarak bilgi vermesini istedi.

Polis, sonradan Müslüman olduğunu kaydettikleri Masood'un daha önce Adrian Elms ve Adrian Russell Ajao isimlerini kullandığını belirtti.

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ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Polis, Birmingham'da iki, Londra'da ise bir adreste aramalara devam ediyor. Soruşturma kapsamında 11 kişi, terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Bir kişi serbest bırakıldı.

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