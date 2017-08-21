Bugünkü YENİÇAĞ »

O saldırganlar yakalandı

»
O saldırganlar yakalandı
Muğla’nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi’ndeiki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Göltürkbükü Mahallesi’nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca ile, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say’ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara’da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya’da yakalandı.

Bodrum’a getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
O saldırganlar yakalandıO saldırganlar yakalandıBeykoz'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar varBeykoz'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar varEski Tuğamiral Gökhan Polat tutuklandıEski Tuğamiral Gökhan Polat tutuklandıSamsun’daki arazi gaspına bakanlık müdahil olduSamsun’daki arazi gaspına bakanlık müdahil olduÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı İstifa EttiJandarma'da tarihi devir teslimJandarma'da tarihi devir teslimKadir Topbaş'tan İstanbul için kritik uyarıKadir Topbaş'tan İstanbul için kritik uyarıKosova'nın ilk başbakanı hayatını kaybettiKosova'nın ilk başbakanı hayatını kaybetti300 bavulla geldi 800 bavulla döndü300 bavulla geldi 800 bavulla döndüŞampiyonu döverek öldürdülerŞampiyonu döverek öldürdüler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti