O saldırganlar yakalandı

Muğla’nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi’ndeiki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Göltürkbükü Mahallesi’nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca ile, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say’ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara’da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya’da yakalandı.

Bodrum’a getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.