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O saldırıda yaralanmıştı: Kimliği belli oldu

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O saldırıda yaralanmıştı: Kimliği belli oldu
İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının Emre Eroğlu olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Barcelona'daki terör saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Türk iş adamı Eroğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığını,  bacaklarında kırıkların mevcut olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Eroğlu'nun ailesini telefonla  arayarak kendilerini bilgilendirdiği aktarıldı.

Saldırıda yaralanan Eroğlu'nun durumunun yakın takibi için Türkiye'nin  Madrid Büyükelçiliği ve Barcelona Başkonsolosluğuna talimat verildi.  Başkonsolosluk yetkililerinin, Eroğlu'na hastanede refakat ettiği kaydedildi.

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