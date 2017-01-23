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O saldırının keşif görüntüleri ortaya çıktı
O saldırının keşif görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DHKP-C üyesi teröristlerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaparken görüntüleri kameralara yansıdı.
23 Ocak 2017 Pazartesi 15:43
Etiketler:
dhkp-c
,
keşif
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.