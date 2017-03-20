'O ses İsrail'in galibi Türk asıllı Sapir Saban oldu

'O ses Türkiye' yarışmasının İsrail formatı olan, 'Voice 2017' yarışmasını Türk asıllı İsrail vatandaşı Sapir Saban, Türkçe olarak seslendirdiği 'Haydi Söyle' şarkısı ile kazandı. Saban geceye damga vurdu.

İsrail'de düzenlenen The Voice'un bu seneki yarışmasına, Sapir Saban adlı Türk asıllı genç kız damga vurdu.

JÜRİ DE EŞLİK ETTİ

Önceki programlarda sergilediği performansla kitleleri kendine hayran bırakan Saban, Cumartesi akşamı gerçekleşen finalde ise Türkiye'nin yakından tanıdığı bir şarkıyla sahne aldı. İbrahim Tatlıses tarafından 1994 yılında yazılan 'Haydi Söyle' şarkısını seslendiren Sapir Saban, yarışmanın galibi oldu.

Performans, jüri üyeleri ve izleyiicler tarafından büyük beğeni toplarken, salondaki herkes tarafından ezbere söylendiği gözlerden kaçmadı. İsrail’in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan yarışmada Türk asıllı Slomi Shabat, Aviv Gefen, Avraham Tal ve Miri Mesika ise juri olarak yer aldı.