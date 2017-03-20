Bugünkü YENİÇAĞ »

'O ses İsrail'in galibi Türk asıllı Sapir Saban oldu

»
'O ses İsrail'in galibi Türk asıllı Sapir Saban oldu
'O ses Türkiye' yarışmasının İsrail formatı olan, 'Voice 2017' yarışmasını Türk asıllı İsrail vatandaşı Sapir Saban, Türkçe olarak seslendirdiği 'Haydi Söyle' şarkısı ile kazandı. Saban geceye damga vurdu.

İsrail'de düzenlenen The Voice'un bu seneki yarışmasına, Sapir Saban adlı Türk asıllı genç kız damga vurdu.

JÜRİ DE EŞLİK ETTİ

Önceki programlarda sergilediği performansla kitleleri kendine hayran bırakan Saban, Cumartesi akşamı gerçekleşen finalde ise Türkiye'nin yakından tanıdığı bir şarkıyla sahne aldı. İbrahim Tatlıses tarafından 1994 yılında yazılan 'Haydi Söyle' şarkısını seslendiren Sapir Saban, yarışmanın galibi oldu.

Performans, jüri üyeleri ve izleyiicler tarafından büyük beğeni toplarken, salondaki herkes tarafından ezbere söylendiği gözlerden kaçmadı. İsrail’in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan yarışmada Türk asıllı Slomi Shabat, Aviv Gefen, Avraham Tal ve Miri Mesika ise juri olarak yer aldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
'O ses İsrail'in galibi Türk asıllı Sapir Saban oldu'O ses İsrail'in galibi Türk asıllı Sapir Saban olduLisede dehşet! Arkadaşını boynundan bıçakladıLisede dehşet! Arkadaşını boynundan bıçakladıDanimarka, büyükelçimizi çağırdı!Danimarka, büyükelçimizi çağırdı!O Ses Türkiye'yi Dodan kazandıO Ses Türkiye'yi Dodan kazandıMilli Düşünce Merkezi Aşık Veysel'i anacakMilli Düşünce Merkezi Aşık Veysel'i anacakÇavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü!Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü!İstanbul'da elektrik kesintisiİstanbul'da elektrik kesintisiBeyoğlu'nda yangın; 3 çocuk hayatını kaybettiBeyoğlu'nda yangın; 3 çocuk hayatını kaybettiKesici: "Tek adamlık geleneğimizde de geleceğimizde de yok!"Kesici: "Tek adamlık geleneğimizde de geleceğimizde de yok!"Yunan Basını bunu konuşuyor!Yunan Basını bunu konuşuyor!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti