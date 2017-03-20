O Ses Türkiye'yi Dodan kazandı

O Ses Türkiye'de Dodan Özer finalde seslendirdiği "Haydar Haydar" ve "Huma Kuşu" adlı türküleriyle yarışmanın kazanan ismi oldu. Peki, Dadan Özer kimdir?

O Ses Türkiye’ye katıldığı ilk gün seslendirdiği ‘Haydar Haydar' türküsüyle tüm jüriyi döndürmeyi başaran Dodan Özer, Hadise'nin takımına girmişti. Her geçen gün başarısını artıran ve yarı finalde “Çeke Çeke” türküsünü söyleyen Dodan Özer finale yükseldi. Finalde ise seslendirdiği “Haydar Haydar” ve “Huma Kuşu” adlı türküleriyle yarışmanın kazanan ismi oldu.

DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer, 38 yaşında. Asıl memleketi Muş’un Varto ilçesi olan yarışmacı, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Ailesinin İzmir'e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti. Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu. İlk gün Ali Ekber Çiçek’e ait “Haydar Haydar” isimli parçayı seslendirdi.