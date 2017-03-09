O şirketin tamamını Pegasus satın aldı!

Pegasus Hava Taşımacılığı, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştı. Böylece Pegasus, İzAir'in tamamına sahip olacak.

Satın alma anlaşmasıyla birlikte Pegasus'un İzAir'deki payı yüzde 98.63'e yükselecek ve "Air Berlin Türkiye Projesi"ne yönelik anlaşmalar da nihai olarak sona erecek.

Pegasus'un KAP'a dün gece yaptığı açıklamaya göre satın almanın tamamlanması için Ulaştırma Bakanlığı ve rekabet kurumlarının izinleri gerekiyor.

12 YIL ÖNCE İZMİR'DE KURULDU

İzAir Nisan 2005'te İzmirli iş adamları tarafından kuruldu. Ocak 2006'ya gelindiğinde şirket üç adet A319 için leasing anlaşması yaptı. Haziran 2006'ya gelindiğinde Pegasus ile İzAir arasında 'işbirliği sözleşmesi' imzaladı; 26 Haziran 2006'da Pegasus Havayolları adına uçuşlarına başladı. Mart 2007'ye gelindiğinde Esas Holding İzAir'in yüzde 20 hissesine satın aldı.

YÜZDE 98,6 HİSSE PEGASUS'UN OLUYOR

Ekim 2010'da ise Pegasus Havayolları, İzAir'in yüzde yüzde 72,57’sini aldı. Eylül 2012'de ise AirBerlin, Pegasus Havayolları’na ait olan hisselerin yüzde 46,82’sini alarak İzAir’e ortak oldu. Mayıs 2013 tarihli genel kurulda alınan sermaye artırımı kararına göre hisse dağılımı şöyle oldu: Pegasus Havayolları yüzde 69,12, AirBerlin yüzde 29,51, diğer yüzde 1,38 olarak gerçekleşti.

Bugün yapılan açıklama ile Pegasus, AirBerlin'in elindeki yüzde 29,51 hisseyi de alarak şirketin yüzde 98,63'üne sahip olacak.