O tarihte hakim karşısına çıkacak!

Şort giydiği için hemşire Ayşegül Terzi'ye tekmeyle saldıran Abdullah Çakıroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Çekmeköy’de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu’nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmazken, mağdur Ayşegül Terzi’nin de katılmadığı duruşmada Terzi’yi avukatları temsil etti.

DURUŞMA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ERTELENDİ

Duruşma 8 Mart 2017 (Dünya Kadınlar Günü) günü saat 11.00’e ertelendi.