O telefonların kullanılması yasaklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mevzuatta gerçekleştirilen düzenleme ile yurt dışından satın alarak getirdikleri ikinci telefonların Türkiye’de kullanılmasını tamamen yasakladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 18723479-153.16 sayılı yazıyla birlikte yurt dışından ülkemize getirilen telefonlarla ilgili oldukça önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre Gümrük Kanunu’nda yer alan, yurt dışından getirilen iki ve daha fazla sayıdaki cep telefonunun cezalı vergi karşılığında yolcuya teslim edilmesini söyleyen 235. madde ile bu tür cihazların Türkiye'ye sokulmaması gerektiğini belirten 2011 yılına ait genelde arasındaki çelişki ortadan kaldırıldı.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte artık yolcuların yabancı ülkelerden satın alarak Türkiye’ye getirdikleri, henüz kaydı yapılmamış ikinci telefonun IMEI numarası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilecek. Böylelikle cihaz gümrükten geçirilecek fakat ülkemizde kullanılması tamamen yasaklanacak. Diğer taraftan bu kişilere cezalı vergi kesilecek.

Genel müdürlük tarafından yayınlanan yazıda yolcuların iki yılda bir adet olmak üzere cep telefonunu kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabildikleri, söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun ise gümrük vergilerinin iki kat olarak alınacağı ve eşya sahibine teslim edileceği belirtiliyor.