Bugünkü YENİÇAĞ »

O telefonların kullanılması yasaklandı

»
O telefonların kullanılması yasaklandı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mevzuatta gerçekleştirilen düzenleme ile yurt dışından satın alarak getirdikleri ikinci telefonların Türkiye’de kullanılmasını tamamen yasakladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 18723479-153.16 sayılı yazıyla birlikte yurt dışından ülkemize getirilen telefonlarla ilgili oldukça önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre Gümrük Kanunu’nda yer alan, yurt dışından getirilen iki ve daha fazla sayıdaki cep telefonunun cezalı vergi karşılığında yolcuya teslim edilmesini söyleyen 235. madde ile bu tür cihazların Türkiye'ye sokulmaması gerektiğini belirten 2011 yılına ait genelde arasındaki çelişki ortadan kaldırıldı. 

Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte artık yolcuların yabancı ülkelerden satın alarak Türkiye’ye getirdikleri, henüz kaydı yapılmamış ikinci telefonun IMEI numarası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilecek. Böylelikle cihaz gümrükten geçirilecek fakat ülkemizde kullanılması tamamen yasaklanacak. Diğer taraftan bu kişilere cezalı vergi kesilecek.

Genel müdürlük tarafından yayınlanan yazıda yolcuların iki yılda bir adet olmak üzere cep telefonunu kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabildikleri, söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun ise gümrük vergilerinin iki kat olarak alınacağı ve eşya sahibine teslim edileceği belirtiliyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
O telefonların kullanılması yasaklandıO telefonların kullanılması yasaklandıDikkat; bütün bilgileriniz silinebilir!Dikkat; bütün bilgileriniz silinebilir!Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!Apple, Türkiye'yi listelerden çıkardı!Bilişim dünyası SAP Forum'da buluştuBilişim dünyası SAP Forum'da buluştuElektrikli otomobil pazarında büyüme beklentisiElektrikli otomobil pazarında büyüme beklentisiPixel'den farklı bir Google telefonu geliyorPixel'den farklı bir Google telefonu geliyorİnsan ırkının sonu olurİnsan ırkının sonu olurGoogle'a Türkiye'den soruşturmaGoogle'a Türkiye'den soruşturmaSahte sağlık ürünleri satan sitelere cezaSahte sağlık ürünleri satan sitelere cezaİşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunlarıİşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti