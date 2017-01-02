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O terörist deyip fotoğrafını yayınladılar ama...

O terörist deyip fotoğrafını yayınladılar ama...
Fotoğrafları bazı haber sitelerinde olayın faili olduğu iddiasıyla yayınlanan Kazakistan vatandaşı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, ifade verdi.

İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısının zanlısı olduğu iddiasıyla fotoğrafları bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan Ramazan İ, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, ifade verdi. 

Ramazan İ'nin avukatı Mustafa Serdar Akdoğan, emniyet müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını lanetlediklerini söyledi. 

Müvekkilinin fotoğraflarının, bazı internet sitelerinde, saldırının failiymiş gibi gösterildiğini belirten Akdoğan, bunun bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Akdoğan, müvekkili Ramazan İ. ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldiklerini, olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını ifade ettiklerini anlattı. 

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