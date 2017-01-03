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O terörist saldırıdan önce Taksim'i böyle gezmiş
O terörist saldırıdan önce Taksim'i böyle gezmiş
Ortaköy’deki bir gece kulübünü kana bulayan teröristin çektiği görüntüler ortaya çıktı.
03 Ocak 2017 Salı 09:38
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.