O terörist yakalandı!

Kilis’te, jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD içerisinde keskin nişancı olarak görev yapan bir terörist yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD üyesi İsmail Mahlı; jandarma tarafından sınır hattında yakalandı. Çatışmadra sağ gözünden yaralandığı ve dikiş atıldığı belirlenen Mahlı’nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Jandarmanın soruşturmasında 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı’nın, örgüte eleman temin ettiği de belirlendi. Terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı saptanan Mahlı’nın sorgulamasına devam ediliyor.



