O teröristi ihbar edene 300 bin lira!

Esenyurt'ta polis ekiplerine silahlı saldırı girişiminde bulunan DHKP-C'li teröristi ihbar edene İçişleri Bakanlığı tarafından 300 bin lira ödül verilecek.

AKP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasına önceki gün düzenlenen saldırıda kullanılan silahların, Rus malı RPG-18 olduğu belirlendi. İl başkanlığına atılan roketin tapasının arızalı olduğu için patlamanın gerçekleşmediği ortaya çıktı. Saldırıların ardından, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ekipleri 15 adrese düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi gözaltına aldı.







Roketatar üzerinde yapılan delil araştırmasında iki silahta da aynı parmak izine ulaştığı belirtildi. Parmak izinin terör örgütü DHKP-C üyeliğinden poliste kaydı bulunan Şerif Turunç’a ait olduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde bulunduğu ve yakalanmasına yardımcı olanların 300 bin lira ödüllendirileceği belirtilen Turunç’un geçtiğimiz sene Yunanistan’dan Bilgehan Karpat isimli teröristle birlikte yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği bildirildi. Yetkililer, önceki gece gerçekleşen saldırılardaki kimliği belirlenemeyen ikinci teröristin de Karpat olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul genelinde kırmızı alarm durumuna geçen polis, operasyonların yanı sıra aramaları da sıklaştırdı. Polisin aradığı terörist Şerif Turunç Esenyurt’ta ortaya çıktı. Taksiyle Bağlarçeşme mahallesine gelen Turunç, 1123 sokaktan geçtiği sırada bir ekip otosu görünce araçtan indi. Silahını çıkaran Turunç, polis aracına arkadan ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ara sokaklara kaçan terörist üzerindeki el bombası ve sırt çantasını bıraktıktan sonra kaçtı. Çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Turunç’un yere attığı sırt çantası ve el bombası için uzman ekip çağrıldı. Yapılan incelemelerde sırt çantasından silah, eldiven, ip, ilaç ve bazı kıyafetler çıktı.

‘ÜZERİMDE BOMBA VAR’ DEMİŞ

Turunç’u, olay yerine getiren taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri takside parmak izi incelemesi yaptı. Taksici, teröristin “Üzerimde bomba var” diyerek bindiğini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Polis çevredeki güvenlik kamera ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

EMNİYETTE ALARM

Roketli saldırıya uğrayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde, dün sabah saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Bir kamyonetin hızla binaya yaklaştığını gören nöbetçi polis havaya ateş etti. Bariyerleri aşan kamyonet güçlükle durabildi. Silah seslerini duyan binadaki diğer polisler, terör saldırısı ihtimali üzerine kamyonetin etrafını ablukaya aldı. Sürücü gözaltına alınırken, yapılan araştırmada olayın terör saldırısı olmadığı kamyonetin freninin patladığı tespit edildi.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE



Yakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.