O uygulama artık devrede!

Ankara'dan İstanbul'a özel bir firmaya ait otobüsle seyahat eden sivil trafik polisi, sürücünün yaptığı trafik ihlallerini denetledi.

Sivil bir trafik polisi, Ankara'dan İstanbul'a, özel bir firmaya ait otobüsle seyahat ederek, sürücünün trafik ihlallerini denetledi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı.







Uygulama kapsamında, otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 190 lira ceza kesildi.