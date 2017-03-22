O Vali, FETÖ'ye devletin kasasından 2 milyon TL vermiş

'FETÖ’den tutuklanan Eski Bitlis Valisi Veysel Yurdakul hakkında hazırlanan iddianamede, "FETÖ’cülere devlet kesesinden 2 milyon 225 bin lira bağışta bulundu" iddiaları yer aldı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara Başsavcılığı, 17-25 Aralık sürecinden sonra merkeze alınan ve Bitlis'e Said Nursi'den yaptığı alıntılarla veda eden eski Vali Veysel Yurdakul hakkında “FETÖ üyeliği” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Yurdakul hakkında hazırlanan iddianameye yansıyan şöyle:

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kurtuluş Deprem tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ağustos 2012'de atandığı Bitlis Valiliği'nden 17-25 Aralık sonrası merkeze çekilen Yurdakul'un, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü kalkışmanın ardından açığa alındığı, daha sonra da meslekten ihraç edildiği belirtildi. Halen tutuklu bulunan Yurdakul'un kripto haberleşme programı ByLock'u 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren kullandığı da kaydedildi.

"DEVLET KESESİNDEN YARDIM"

Yurdakul'un Bitlis Valisi olarak görev yaptığı dönemde, valilik bünyesinde faaliyet gösteren İl Dernekler Müdürlüğü kasasından, çoğunluğu kalkışma sonrası kapatılan FETÖ iltisaklı derneklere olmak üzere yüklü miktarlarda yardımda bulunulduğu vurgulandı. Bu derneklerin birçoğunun darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK'lar ile kapatılması dikkat çekerken, iddianamede yapılan yardımın toplam 2 milyon 225 bin lira civarında olduğu belirtildi. Bu dernekler arasında Adilcevaz Öğretmenler Derneği, Ahlat Eğitim Derneği, Yeni Ufuk Hanımlar Derneği, Bitlis Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği de yer aldı.

7 BİN METREKARE ARSA

Yurdakul'un valiliği sırasında, Bitlis -Tatvan-Çağlayan Mevkiinde İl İdaresi'ne ait bir arsanın 7 bin metrekarelik kısmını, KHK ile kapatılan FETÖ iltisaklı Elhamra Eğitim İşleri Derneği'ne tahsis ettiği de vurgulanan iddianamede, eski valinin ayrıca FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle mesleğinden ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bulut'u kayırıcı tutum ve davranışlarda bulunduğu da anlatıldı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, valilik bünyesindeki Sosyal Destek Projeleri'nde (SODES) yapılan usulsüzlüklere ilişkin de Bitlis Başsavcılığı'nca ayrı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.