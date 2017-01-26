O vekiller hakkında suç duyurusu!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Genel Kurulunda hem elektronik sistem hem de pusula göndererek mükerrer oy kullandığını tespit ettikleri AKP'li 5 milletvekili olduğunu, bu vekiller hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz 22 Ocak günü TBMM Genel Kurulunun 65'inci birleşiminde AKP'nin Grup önerisinin oylamasından önce yoklama talebinde bulunduklarını hatırlatttı.

5 MİLLETVEKİLİ TESPİT ETTİK

Yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamadığını ileri süren Levent Gök, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Emre Köprülü'nün, sonuç ilan edilmeden önce elektronik sistem ile oy pusulaların karşılaştırılması önerisini, dikkate almayarak oylama sonucunu açıkladığını ve Meclis'I kapattığını bildirdi. Levent Gök, sisteme 157 milletvekilinin giriş yaptığını, bunun dışında AK Parti'li 9 milletvekilinin yazılı pusula gönderdiğini kaydederek bunlardan 5'inin aynı zamanda mükerrer şekilde, elektronik sistemle de oy kullandığını tespit ettiklerini ileri sürdü. Levent Gök, dün ki TBMM Başkanlık Divanı'nı toplantısında AKP'li üyelerin de 5 milletvekilinin mükerrer oy kullandığı yönünde tespitte bulunduklarını kaydetti.



GAZİ MECLİSİN İTİBARINI ZEDELEDİLER

Toplantı yeter sayısının 184 milletvekili olduğunu, ilk yoklamada sonucun 181 milletvekili olduğunu, buna rağmen ikinci yoklama yapılmadan Meclis'in tatile girmesi kararı alındığını savunan Gök şöyle konuştu: "TBMM gibi herkesin gözünün, kulağının üzerinde olduğu bir kurumda mükerrer oy kullanılmasını meşrulaştıran anlayışı AKP'li üyeler, çoğunluk oylarıya topluma ve Meclise kabul ettirme anlayışındalar. Başkanlık Divanı'nın aldığı karar da sakattır. Meclisin toplantıya çağrılması gerekirken bundan kaçınarak, CHP'nin talebini reddeden anlayış, gazi Meclisin tüm itibarını yerle bir etti. Normal seçimlerde, genel, yerel seçimlerde herhangi bir yurttaşın mükerrer oy kullanması 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Böyle tablo içinde, mükerrer oy kullanarak, sonucu etkileyen milletvekillerinin durumu vehamet arz ediyor. Gazi Meclisin, böylesine itibarını zedeleyen, yerle bir eden anlayışa AKP'li milletvekilleri ne yazık ki sıklıkla başvuruyor. Yok saymak, görmezden gelmek kimsenin haddi değildir. İktidar partisinin bu tutumunu halkımıza şikayet ediyoruz. Referandumda veya seçimlerde, Mecliste bunu yapan milletvekilleri bulunduğu dikkate alınarak, sandıklarda neler yapabileceğini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Anayasa Mahkemesinin 2007'den beri eylemli içtüzük ihlalini denetlemediğini öngörerek, CHP olarak mükerrer oy kullanan milletvekilleri halkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Yurttaşlarımız mükerrer oy kullandığında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis aldığından, kıyas yoluyla, önemli bir oylamada mükerrer oy kullanarak, oylamanın sonucunu etkileyen milletvekilleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız."