O yarışmanın kazananları belli oldu!
Milli Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, Türk Edebiyat Vakfı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Panama Yayınevi bir araya gelerek; roman, senaryo, hikaye ve resim dalında yarışma düzenledi.
"Amacımız kendilerini gösterecek yer bulamayan kabiliyetleri ortaya çıkarmaktı" diye belirtilen yarışmada, sonuçlar belli oldu.
Eserler ve kazananlar şöyleydi:
Roman: İkinci olan eser Toros (Rumuz: Karlıdağ), Kıbrıs'ta Yaralı Bir Bozkurt (Rumuz: Göktuğ)
Hikaye: Geride kalanlar (Rumuz: Mehmet Ağa), İkinci olan eser Rüzgar Gelse (Rumuz: Yağmur), Üçüncü olan eser Göç, (Rumuz: Tuğra Tekin)
Resim: Seçici Kurul'ca az sayıda eser katıldığından yarışmanın ertelenmesinin yararlı olacağı kararlaştırılmıştır.
Senaryo: İkinci olan eser Vatan, Aşk ve Umut ( Rumuz: Lita) , Üçüncü olan eser Sürgün (Rumuz: Yara)
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