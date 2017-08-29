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O yarışmanın kazananları belli oldu!

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O yarışmanın kazananları belli oldu!
Türkiye'nin önde gelen 4 kuruluşu ile Panama Yayınevi bir araya gelerek 4 dalda yarışma düzenledi. Yetenekli isimleri okuyucuyla buluşturmak için düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı.

Milli Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, Türk Edebiyat Vakfı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Panama Yayınevi bir araya gelerek; roman, senaryo, hikaye ve resim dalında yarışma düzenledi. 

"Amacımız kendilerini gösterecek yer bulamayan kabiliyetleri ortaya çıkarmaktı" diye belirtilen yarışmada, sonuçlar belli oldu.

Eserler ve kazananlar şöyleydi:

Roman:  İkinci olan eser Toros (Rumuz: Karlıdağ), Kıbrıs'ta Yaralı Bir Bozkurt (Rumuz: Göktuğ)

Hikaye: Geride kalanlar (Rumuz: Mehmet Ağa), İkinci olan eser Rüzgar Gelse (Rumuz: Yağmur), Üçüncü olan eser Göç, (Rumuz: Tuğra Tekin) 

Resim: Seçici Kurul'ca az sayıda eser katıldığından yarışmanın ertelenmesinin yararlı olacağı kararlaştırılmıştır.

Senaryo: İkinci olan eser Vatan, Aşk ve Umut ( Rumuz: Lita) , Üçüncü olan eser Sürgün (Rumuz: Yara)

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