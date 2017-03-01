Obama'ya rekor teklif!

ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama’nın yazacakları anı kitaplarının yayın haklarını Penguin Random House tam 60 milyon dolara satın aldı.

Uzun zamandır ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama’nın ayrı ayrı yazacağı anı kitaplarının küresel yayın hakları için yürütülen açık artırmayı hangi şirketin kazanacağı merakla bekleniyordu.

Penguin Random House, Salı akşamı çiftin kitaplarının yayın haklarını satın aldıklarını açıkladı.

Obama’nın daha önce basılan iki kitabının da yayımcısı olan Penguin Random House’un CEO’su Markus Dohle, “Başkan ve Bayan Obama ile yayıncılık ortaklığımızı sürdürecek olmamızdan ötürü kesinlikle çok heyecanlıyız” dedi.

REKOR TEKLİF

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD’nin görevinden yeni ayrılan eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama’nın ayrı ayrı yazacağı anı kitaplarının küresel yayın haklarına rekor talebin geldiğini yazmıştı.

Kitapların yayın hakları için yürütülen açık artırmada şimdiye kadar gelen 60 milyon dolarlık teklifin Amerikan başkanlarının anıları için bir rekor teşkil ettiği belirtilmişti.

Financial Times çeşitli kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yılın en çok merak edilen yayın anlaşmasına, Penguin Random House ile Avustralyalı Rupert Murdoch’ın sahip olduğu Harper Collins şirketlerinin ilgi gösterdiği aktarılmıştı.

BLAİR’İN MENAJERİYLE ÇALIŞIYOR

Obama için müzekereleri yürüten edebiyat menajeri Robert Barnett, büyük anlaşmalar koparmak isteyen siyasetçilerin aradığı bir isim.

Barnett, İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair için Penguin Random House ile 4.5 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmıştı.

BİLL CLİNTON’A 15 MİLYON DOLAR

Penguin Random House’ın bir kolu olan Knopf, Bill Clinton’ın 2004’te yayınlanan kitabı için 15 milyon dolar ödemişti.

Random House’ın altında yer alan ABD merkezli Crown ise George W Bush’a kitabı için 10 milyon dolar vermişti.

Obama başkan olmadan önce yazdığı iki kitapla yazarlığını kanıtlasa da eşiyle beraber anlaşma yapması rakamın rekor seviyeye çıkmasını sağladı.

47 REZİDANS İÇİN 90 MİLYON VERDİ

Obamaların bu anlaşmadan kazanacağı parayı, geçen günlerde Türkiye’de gerçekleştirilen bir gayrimenkul satışıyla gözünüzde canlandırabilirsiniz…

261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek binası konumunda bulunan Sapphire’de 47 adet rezidans 90 milyon 590 bin dolar bedelle İranlı işadamı Mehrdad Safari’ye satılmıştı.