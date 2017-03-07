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'Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı'

'Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı' 1
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı, Psikolog Patlak, "Bireyde obeziteyi tetikleyen birçok faktör vardır ancak günümüzde obeziteyi en çok yaşam tarzı etkilemektedir." dedi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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