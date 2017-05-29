Öcalan ve Karayılan'ın en yakınındaki isim öldürüldü

Bitlis’te öldürülen PKK'lı teröristin bebek katili Abdullah Öcalan’ın özel kalemi, terörist başı Murat Karayılan’ın ise yakın koruması olduğu belirtiliyor.

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, güvenlik güçlerinin Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonlar sırasında öldürülen 7'si kadın 11 PKK'lı teröristten birinin, daha önce Öcalan'ın özel kalem müdürlüğünü, uzun yıllardır da Kandil'de Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yapan "Jinda Özgür" kod adlı Nuran Ekinci adlı terörist olduğu belirlendi.

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı özel birlikler Tatvan ilçesi kırsalında İnsansız Hava araçları (İHA) ile yaptığı keşifte, kış üstlenmesinde bulunan bir grup terörist tespit etti. Hemen bölgeyi ablukaya alan özel birlikler, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristler ise ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada, 3 ayrı grup halindeki 7'si kadın 11 PKK'lı terörist, özel birliklerin karadan, Silahlı Hava Araçları Bayraktarlar ile de havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

KOD ADINI ÖCALAN VERDİ

Operasyonun ardından istihbarat birimleri, teröristlerin kimlik bilgileri üzerinde yaptıkları çalışmada ise "Jinda Özgür" kod adlı Nuran Ekinci ile ilgili ilginç bir ayrıntıya ulaştı. 17 yaşında üç arkadaşıyla birlikte Suriye'ye giden Ekinci'yi, o yıllarda bu ülkede bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yanına aldığı, kod adını da bizzat verdiği, bir süre sonra ise diğer örgüt mensuplarına, "Benim özel kâtibim. Talimatları benim talimatımdır" diyerek tanıştırdığı belirlendi.

2016 YILINDA BİTLİS'E GÖNDERİLDİ

Teröristbaşı Öcalan'ın 1998'de Suriye'den ayrılmak zorunda kalınca Nuran Ekinci'yi bu kez de Kandil'deki örgüt kampına göndererek Murat Karayılan'a teslim ettiği tespit edildi. Karayılan'ın yanından ayırmadığı ve kendisine yakın koruma yaptığı Nuran Ekinci'nin, 2016 başlarında ise Bitlis-Tatvan grubu sorumlusu olarak bölgeye gönderildiği belirlendi.