ODTÜ'de skandal atama iddiası

ODTÜ, yeni Rektör Mustafa Verşan Kök’ün şoförü ve sekreterini müdür olarak atadığına dair bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, ODTÜ'nün açtığı görevde yükselme ve yurt müdürlüğü sınavlarında Rektör'ün sekreteriyle şoförü ve FETÖ'den tutuklu binbaşının yakını terfi ettirildiği iddia edildi. Ulaştırma şefi ve sekreterlerin yurtlara müdür olarak atanmasıyla ortalık karıştı. İptal edilen ilk sınavda başarılı olup yenilenen sınavda elenen adaylar dava açtılar.

AYAĞA KALDIRAN LİSTE

ODTÜ, 29 Kasım 2015 tarihinde yurt müdürlüğü sınavı açtı. 26 Şubat 2016'da da sözlü sınav yapıldı ve sınavı geçenler yurt müdürü olarak atandı. Daha sonra sınava katılanlardan birinin yaptığı itiraz üzerine sınav iptal edildi.

ODTÜ iptal ettiği mülakat sınavını 29 Mayıs- 2 Haziran 2017 tarihlerinde yeniden yaptı. Sınavla birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'te almaya giden ekipte yeraldığı iddiasıyla FETÖ'den tutuklu olan Şükrü Seymen'in eski kayınbiraderi olduğu bildirilen Mehmet Kanar yurt müdürü olarak atandı. İptal edilen sınavda 13'üncü sırada olan Kanar'ın, tartışmalı sınavda 2'nciliğe yükselmesi de dikkat çekti. Kanar'ın Seymen'le evli olan kızkardeşinin 3 ay önce boşandığı öğrenildi.

Yine bu sınavla birlikte Rektör Kök'ün sekreteri Şükriye Gündüz, ulaştırma görevlisi Mehmet Eroğlu yurtlara müdür olarak atanmaya hak kazandı. Bu isimlerin, sınavla ilgili tartışmalar üzerine henüz görevlerine başlamadıkları bildirildi. İptal edilen sınavda başarılı olup da yenilenen sınavda elenen bazı adaylar dava açtılar. Kazanamayan diğer bazı adayların da dava açmaya hazırlandığı belirtildi.