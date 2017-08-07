Bugünkü YENİÇAĞ »

ODTÜ'de skandal atama iddiası

»
ODTÜ'de skandal atama iddiası
ODTÜ, yeni Rektör Mustafa Verşan Kök’ün şoförü ve sekreterini müdür olarak atadığına dair bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, ODTÜ'nün açtığı görevde yükselme ve yurt müdürlüğü sınavlarında Rektör'ün sekreteriyle şoförü ve FETÖ'den tutuklu binbaşının yakını terfi ettirildiği iddia edildi. Ulaştırma şefi ve sekreterlerin yurtlara müdür olarak atanmasıyla ortalık karıştı. İptal edilen ilk sınavda başarılı olup yenilenen sınavda elenen adaylar dava açtılar.

AYAĞA KALDIRAN LİSTE

ODTÜ, 29 Kasım 2015 tarihinde yurt müdürlüğü sınavı açtı. 26 Şubat 2016'da da sözlü sınav yapıldı ve sınavı geçenler yurt müdürü olarak atandı. Daha sonra sınava katılanlardan birinin yaptığı itiraz üzerine sınav iptal edildi.
ODTÜ iptal ettiği mülakat sınavını 29 Mayıs- 2 Haziran 2017 tarihlerinde yeniden yaptı. Sınavla birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'te almaya giden ekipte yeraldığı iddiasıyla FETÖ'den tutuklu olan Şükrü Seymen'in eski kayınbiraderi olduğu bildirilen Mehmet Kanar yurt müdürü olarak atandı. İptal edilen sınavda 13'üncü sırada olan Kanar'ın, tartışmalı sınavda 2'nciliğe yükselmesi de dikkat çekti. Kanar'ın Seymen'le evli olan kızkardeşinin 3 ay önce boşandığı öğrenildi.

Yine bu sınavla birlikte Rektör Kök'ün sekreteri Şükriye Gündüz, ulaştırma görevlisi Mehmet Eroğlu yurtlara müdür olarak atanmaya hak kazandı. Bu isimlerin, sınavla ilgili tartışmalar üzerine henüz görevlerine başlamadıkları bildirildi. İptal edilen sınavda başarılı olup da yenilenen sınavda elenen bazı adaylar dava açtılar. Kazanamayan diğer bazı adayların da dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gemide dev uyuşturucu operasyonuGemide dev uyuşturucu operasyonuErdoğan Rizede hemşehrilerine böyle seslendiErdoğan Rizede hemşehrilerine böyle seslendiMeteoroloji'den korkutan uyarı!Meteoroloji'den korkutan uyarı!Final maçındaki bıçak dünya basınındaFinal maçındaki bıçak dünya basınındaPülmür'de çatışmaPülmür'de çatışmaİmam ve vaizlere de nikah yetkisiİmam ve vaizlere de nikah yetkisiODTÜ'de skandal atama iddiasıODTÜ'de skandal atama iddiasıAkrostişli şiire soruşturmaAkrostişli şiire soruşturmaBodrum'da korkutan depremBodrum'da korkutan depremVeliefendi Hipodromu'nda operasyonVeliefendi Hipodromu'nda operasyon
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti