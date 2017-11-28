OECD'den, Türkiye'nin enflasyon beklentisini yükseltti

OECD, 2017 yılı enflasyon beklentisini yukarı revize etti.

OECD, 2017 yılı enflasyon beklentisini yukarı revize etti, buna göre TÜFE beklentisi 2017 için yüzde 10.4'ten yüzde 10.7'ye, 2018 için yüzde 8.1'den yüzde 9.9'a çıktı.

Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini de yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e, gelecek yıl için de yüzde 3.5'ten yüzde 4.9'a yükseltti.