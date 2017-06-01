Oflaz: "Harun gibi gelenler Karun gibi gidiyor"

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Star gazetesi yazarı Lütfi Oflaz, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yandaş gazetecileri eleştiren Oflaz'ın, "Harun gibi gelenler Karun gibi gidiyor" sözleri dikkat çekti.

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Star gazetesi yazarı Lütfi Oflaz, yandaş yazarları kaleme aldı. Oflaz, "Bakıyoruz da iktidara yakın medya mensupları arasında gömlekle gelip de pek çok ceket sahibi olanlar var" diyerek AKP'ye yakın isimlerin kazandığı paralara dikkat çekti.

"Nasıl oldu da Harun gibi gelip Karun gibi oldular?" sorusunu soran Oflaz'ın "Harun gibi gelen Karun gibi gitmemeli!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her zaman şunları söylemişimdir.

İktidara gömlekle gelenler ceketle gitmemeliler!

Hele de iktidara gömlekle gelenler gardıropla hiç gitmemeliler!

İktidara gömlekle gelenler gömlekle gitmeliler.

Başka bir ifadeyle, iktidara Harun gibi gelenler Karun gibi gitmemeliler!

Hadi diğer meslek mensuplarını şimdilik bir kenara bırakalım.

Kendi mesleğimizin mensuplarının, medya mensuplarının durumuna bir bakalım.

Gazetecilerin, yazarların, yorumcuların, programcıların durumuna bir bakalım.

Bakıyoruz da iktidara yakın medya mensupları arasında gömlekle gelip de pek çok ceket sahibi olanlar var!

Hatta gömlekle gelip de gardırop sahibi olanlar var!

Harun gibi gelip de Karun gibi olanlar var!

Dün toplu taşıma araçlarına binecek bilet parasını zor bulurlarken, bugün son model ciplere binenler var.

Dün gecekondularda otururlarken, bugün şato gibi villalarda oturanlar var.

Geçtik villaları, Boğaz’daki yalılarda oturanlar var.

Dünüyle bugünü arasında uçurumlar olanlar var.

Nasıl oldu da Harun gibi gelip Karun gibi oldular?

Niye soruyorum bu suali?

Demek istiyorum ki, bu konuda herkes kendi hesabını vermeli.

Herkesten kendi hesabını vermesini istediğime göre, önce bu konuda ben hesap vermeliyim.

AK Parti iktidara geldiğinde nasılsam yine öyleyim.

AK Parti iktidara geldiğinde, Eyüp’te yoksulların yaşadığı bir mahallede 60 metrekareden ibaret mütevazı bir evde oturuyordum.

Yine aynı evde oturuyorum.

AK Parti iktidara geldiğinde, gideceğim yerlere otobüs gibi toplu taşım araçlarıyla gidiyordum.

Yine gideceğim yerlere otobüs gibi toplu taşım araçlarıyla gidiyorum.

AK Parti iktidara geldiğinde, bir lokma bir hırka anlayışıyla yaşıyordum.

Yine bir lokma bir hırka anlayışıyla yaşıyorum.

Biliyorum, bu konuyu gündeme getirdiğim için Harun gibi gelip de Karun gibi olan meslektaşlarımı çok öfkelendireceğim.

Onların tepkilerini çekeceğim.

Ama bedeli ne olursa olsun, gerçekleri yazmaktır benim işim.

Gerçekleri yazmak, hakkı savunmak uğruna nice bedeller ödedim.

Gerektiğinde yine öderim.