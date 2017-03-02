Oğan: 17-25 Aralık olmasaydı Zarrab Başkan Yardımcısı olacaktı

MHP Genel Başkan adayı Oğan, canlı yayında gündem yaratacak iddialarda bulundu. Oğan, "17-25 Aralık operasyonu olmasaydı Reza Zarrab Başkan Yardımcısı olacaktı" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, KRT'de Çağlar Cilara'nın yönetip sunduğu Haber Merkezi programına katıldı.

Başkanlık sistemi ve Barzani'yle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Oğan, çarpıcı iddialarda bulundu.

BAHÇELİ'Yİ TRENDEN İNDİRDİLER

AKP'nin, Ülkücülerin 'evet'e ikna olmadığını anlayınca Devlet Bahçeli'yi trenden indirdiklerini savunan Sinan Oğan, "Bahçeli'yi trenden indirdiler, Barzani'yi bindirecekler. Sayın Bahçeli de şaşırmış durumda. 'Niye getirdiler Barzani'yi?' diyor. Ben bunu kabul edemiyorum, etmiyorum. Daha önce de Bahçeli "ya Erdoğan ya Perinçek" demişti. Şimdi 'Ya Barzani ya biz' diyor.

Sayın Bahçeli'nin kendisini Barzani'ye eşdeğer görmesini, onun muadili görmesini doğrusu yadırgadım. Barzani kimdir ya! 'Ya ben, ya Barzani' diyor. MHP'nin Genel Başkanı kendini Barzani ile kıyaslayamaz.

BARZANİ, DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ MİTİNGLERE ÇAĞRILACAK

MHP Genel Başkan adayı Oğan, Barzani ile AKP arasındaki yakınlaşmayı da değerlendirdi.

Doğudaki Kürt oyları için Barzani ile yakınlaşıldığını söyleyen Oğan, "Halk oyunda MHP'ye ihtiyaçları yok. Aslında var. Ama MHP'nin tabanıyla tavanı birbirinden koptu bu süreçte. MHP'nin tavanı orada asılı kaldı. Taban nerede? Ülkücüler 'hayır' diyor. Ülkücülerin 'hayır'dan dönmesi artık mümkün değil. AKP'nin yüzde 50'yi aşması nasıl mümkün olacak? AKP 2 kesimden oy alarak bunu yapabilir. Ya Ülkücülerden, ki bu mümkün değil. Ya da HDP'lilerden. Ülkücülerden oy alamayacağını gören AKP'nin elinde ne kalıyor. HDP, PKK ve Barzani. AKP'ye bunların içinden en makulü Barzani geldi. Şimdi bayram değil seyran değil. Barzani tamamiyle Doğu ve Güneydoğuda 'evet' için çalışıyor. Ben buradan iddia ediyorum yarın öbür gün doğu ve güneydoğudaki mitinglerine Barzani çağırılacak" şeklinde konuştu.

17-25 ARALIK OLMASAYDI BAŞKAN YARDIMCISI REZA ZARRAB'TI

MHP'li Sinan Oğan, Başkanlık sistemiyle ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yeni Anayasa'yı çok sert sözlerle eleştiren Oğan, "Başkan isterse sizi başkan yardımcısı atayabilir mi? Evet atar. Şoförünü de atar. Sonra da Allah rahmet eylesin vefat etti, yeni başkan şoför. Reza Zarrab, Bakanlar önüne yatmak için yarışıyordu. Eğer bu 17-25 Aralık operasyonu olmasaydı ben iddia ediyorum başkan yardımcısı Reza Zarrab'tı.

Yarın Reza Zarrab gibi üçkağıtçı biri çıksa, ismi 'Sefa' olsa Suriyeli. Suriyelilerin yarısını artık vatandaşlığa geçiriyorlar. Ülkede 4 milyon Suriyeli var, 2019'a kadar bu 7 milyona çıkacak. Çünkü çok hızlı bir nüfus artışı var. Alın size Suriyeli başkan yardımcısı. Başkan kazada vefat ederse buyrun hayırlı olsun Suriyeli başkan.

Oğlunu, kızını, dünürünü herkesi başkan yardımcısı yapabilir. Böyle bir sistem olmaz" ifadelerini kullandı.