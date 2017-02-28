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Oğan, Alparslan Türkeş'le ilgili teklifi hatırlattı

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Oğan, Alparslan Türkeş'le ilgili teklifi hatırlattı
MHP Genel Başkan adayı Oğan, Başbakan Yıldırım'ın "Alparslan Türkeş'in ismi bir üniversiteye verilebilir" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Oğan, 2012 yılında MHP'nin bu teklifini AKP'nin reddettiğini hatırlatarak, "neden şimdi?" diye sordu.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın Münih'te STK temsilcileri ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. 

Almanya temasları sırasında STK temsilcileri ile görüşen Binali Yıldırım, STK temsilcilerinin "Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit gibi Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli yerleri olan isimlerin adına üniversite var. Alparslan Türkeş adına bir üniversite yok, bu bir eksiklik, sizden adım bekliyoruz” talebini olumlu karşılamıştı. 

Bu duruma Sinan Oğan'dan çok sert tepki geldi.

Hükümetin MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i istismar ettiğini savunan Oğan, "Meclis'te bizim Alparslan Türkeş Üniversitesi teklifimizi reddedenler referandum öncesi ülkücüleri hatırladırlar..." ifadelerini kullandı.

2012'DE MHP'NİN YAPTIĞI TEKLİFİ HATIRLATTI

MHP Genel Başkan adayı Oğan, MHP'nin 2012 yılında Meclis'e sunduğu Türkeş teklifiyle ilgili tweet'i de paylaşarak, hükümetin Alparslan Türkeş istismarını referandumla ilişkilendirdi.

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