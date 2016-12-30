Oğan: Anayasa değişikliği sonrası MHP yok olacaktır

MHP Genel Başkan Adayı Oğan, katıldığı TV programında kritik uyarılarda bulundu. “Seçtiğiniz milletvekillerini arayınız. Eğer Başkanlığa destek vermek istiyorsanız bunu da söyleyiniz, ama ben biliyorum ülkücüler Başkanlığa destek vermiyor" dedi.

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, konuk olduğu programda şu anda komisyonda görüşmeleri devam eden yeni anayasa paketi ve başkanlık sisteminin MHP’ye ne getirip MHP’den ne götüreceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP, BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA ORTADAN KALKACAKTIR

Başkanlık sistemi iki partili bir düzeni getirmektedir. Bugün MHP mecliste milletvekili sayısı itibariyle maalesef 4. parti durumundadır. Dolayısıyla sistem iki partili bir yapıyı getirdiği için MHP bu anayasa değişikliği sonrasında fiilen ortadan kalkmış olacaktır.

Peki, MHP’yi kuran ülkücü iradenin, Sayın Genel Başkanı ve parti yönetimini seçen delegelerden hangisinin onayı alındı da başkanlık sistemine destek kararı alındı. Bu kararı kendi başına Genel Başkan veremez. Mevcut Genel Merkez yöneticileri de veremez” dedi.

ÜLKÜCÜLER BİLİNMEZLİĞE GÖTÜRÜLÜYOR

Sinan Oğan, başkanlık sisteminin MHP’nin parti politikalarına da ters olduğunun altını şu sözlerle çizdi: “Bizim seçim beyannamelerimizin tamamında, MHP’nin parti programlarının tamamında Başkanlığa karşı bir duruş var. Genel Merkez yönetimi gerek 7 Haziran’da gerek 1 Kasım’da sahada oy isterken, ‘Ey ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy verin Başkanlık sistemini getireceğiz’ demediler. Tam tersini dediler: ‘Biz Başkanlık Sistemine karşıyız. Bu sebeple MHP’ye vereceğiniz her oy Türkiye’yi Başkanlık Sisteminden bir o kadar uzaklaştıracaktır’ Ancak ülkücüler verdikleri bu oyun karşılığında şimdi şaşkın vaziyetteler. Çünkü MHP Genel Merkezi ülkücü-milliyetçi tabanın sesine kulak tıkayarak bugün Başkanlık Sistemine hangi gerekçeyle razı olduklarını bilmediğimiz bir sürecin içinde maalesef ki ülkücüleri bir bilinmeze doğru götürmektedirler.”

ÜLKENİN KADERİ ÜLKÜCÜLERİN ELİNDEDİR

Oğan şöyle devam etti: “Ülkücüler gerek 1 Kasım seçimlerimde gerekse 7 Haziran seçimlerinde Başkanlığa karşı çıkılacak diye oy vermişlerdir. Bugün tabanda ülkücüler oylarına sahip çıkıyor. Ülkücülerin oyu ile seçilen milletvekillerine buradan istirhamımdır: Türk milletinin, ülkücülerin vicdanının sesini dinlesinler. Kendi vicdanlarının sesini dinlesinler. Ülkücü vicdanlı insandır, elini vicdanına koyduğu takdirde doğruyu bulacaktır. Doğru da her zaman tektir.

Ben ülkücü tabana da verdikleri oylara sahip çıkmalarını istiyorum. Seçtiğiniz milletvekillerini arayınız. Eğer Başkanlığa destek vermek istiyorsanız bunu da söyleyiniz, ama ben biliyorum ülkücüler Başkanlığa destek vermiyor bunu da lütfen seçtiğiniz vekillerinizle paylaşınız. Çünkü yarın yeniden size gelip oy istediklerinde siz bugün onları arayıp bunları söyledikleriniz zaman onlarda sizin sesinizi dinlemezse yarın sizden oy isteyemezler. Ben inanıyorum ki ülkücü taban, ülkücü camia bu seçimlerde gereğini yapacaktır. Bu ülkenin kaderi ülkücülerin elindedir ve ülkücüler de sahipsiz değildir. Sonuna kadar tabanımızın, ülkücülerin yanında olacağız, onlara sahip çıkacağız ve Başkanlığa dur diyeceğiz.”