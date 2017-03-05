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Oğan: "Erdoğan'a saldırılsa serbest bırakılır mıydı?"

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Oğan: "Erdoğan'a saldırılsa serbest bırakılır mıydı?"
MHP Genel Başkan Adayı Oğan'ın üniversitede konuşma yaptığı sırada kürsüyü deviren saldırgan serbest bırakıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada kürsüyü deviren saldırgan emniyette ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

Ömer Faruk Y'nin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Emniyette "saldırı" suçundan işlem yapılan Ömer Faruk Y, daha sonra nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Saldırının ardından Twitter adresinden açıklama yapan Oğan, "Bu savcıya kamuoyu önünde soruyorum: Aynı saldırı Sn. Erdoğan'a yapılsa saldırganı hemen bırakır mıydın? Hukuk herkese farklı mı işliyor?" ifadelerini kullandı. 

İşte Oğan'ın o açıklamaları: 

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