MHP Genel Başkan Adayı Oğan, dış politika ve MHP Genel Merkezi'nin tutumuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. 2 askerimizin katledildiği iddialarına ilişkin konuşan Oğan, "IŞİD'çilerin ülkedeki hapishanelerde bile yaşam hakkı artık yoktur" dedi.

Milletvekilliği döneminde terör örgütü IŞİD ile ilgili meclis kürsüsünden son derece kritik uyarılarda bulunan MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, IŞİD ile etkin mücadele konusuna TBMM’de ve televizyon ekranlarında birçok konuşmasında dikkat çekmişti. Oğan, yaptığı açıklamada hükümetin Suriye politikasını sert dille eleştirdi.

Son günlerde basın organlarında ve sosyal medyada yer alan Suriye’de gelen yaşanan üzücü olaylar nedeniyle önemli açıklamalarda bulunan Oğan, “Esad'ı devirecek, Arap Baharı yaşatacağız, Emevi Camii’nde Cuma namazı kılacağız diye Türkiye sınırından geçen cihatçılara göz yumdunuz. O cihatçılar önce Kaide, Nusra, ardında IŞİD oldu. Bugün o IŞİD'çiler Türk askerlerini şehit ediyor. Bu yanlış politikaların sorumluları er yada geç hesap verecektir” dedi.

İDDİALAR DOĞRUYSA ÜLKEDEKİ IŞİD'ÇİLERİN HAPİSHANELERDE BİLE YAŞAM HAKKI YOKTUR

MHP Genel Başkan Adayı Oğan ayrıca “İnşallah doğru değildir ama IŞİD'in 2 Türk askerini yakarak şehit ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Bu doğruysa eğer öncelikle lütfen resim, isim vb. yayınlamayın. Bu doğruysa eğer Türkiye'deki IŞİD'çilerin bu ülke hapishanelerinde bile yaşam hakkı artık yoktur.

HÜKÜMET, PYD'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYEN ANLAŞMAYI İMZALADI

Ne oldu şimdi Moskova'da Esad'ı tanıdınız. Madem tanıyacaktınız bu kadar kan, bu kadar can niye giti? Moskova'da sadece ESAD'ı tanımakla kalmadınız bir de PYD'yi terör örgütü olarak görmediğinizi deklare ettiniz. Bu nasıl dış politikadır?

MHP'NİN ERDOĞAN'I BAŞKAN SEÇTİRMEKTEN BAŞKA AMACI KALMADI MI?

Türkiye'de muhalefet partileri ne iş yapar. MHP Genel Merkezi ne işle meşguldür. Bu hükumet PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen anlaşmaya imza attı.

Peki ey Genel Merkez, muhalifleri ihraç etmekten başka işiniz yok mu, RTE'yi Başkan seçtirmekten başka amacınız kalmadı mı? Neden sesiniz soluğunuz çıkmıyor? Bu yanlışların hesabını sormak muhalefet partilerinin görevi değil midir? Buna diyecek sözünüz yok mu?

Bütün bu hengame içerisinde sakin kalmak, olayları tribünden seyretmek mümkün değil. Yüreğim parçalanıyor, vicdanım kanıyor...” ifadelerini de dile getirdi.