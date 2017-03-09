Oğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecek

MHP Genel Başkan adayı Oğan, 'Hayırlı Anadolu Yürüyüşü'ne 10 Mart 2017, Cuma günü İstanbul'dan devam edecek.

MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan'ın, 'Hayır Anadolu yürüyüşü' için sıradaki durağı İstanbul. Oğan, 10 Mart Cuma günü saat 18:30'da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde Ülkücülerle bir araya gelecek.

Oğan İstanbul programını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: