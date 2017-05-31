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Oğan: Kıskançlıktan, hasetlikten çatla Merkel!

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Oğan: Kıskançlıktan, hasetlikten çatla Merkel!
MHP Genel Başkan Adayı Oğan, İstanbul Üçüncü Havalimanı çalışanlarının, 1453 "Alman" kamyonuyla İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü kutlamasına sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

3. havalimanı şantiyesinde çalışan kamyon şoförleri 1453 kamyon ile geçit yaparak İstanbul'un fethini andı. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, “En Uzun Kamyon Geçidi” kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.

OĞAN'DAN "ALMAN" VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, konuyla ilgili fotoğrafı paylaşarak şu mesajı verdi: "3. Havalimanı inşaatında 1453 Alman malı kamyon ile İstanbul'un Fetih yıldönümünü kutlamışız. Kıskançlıktan, hasetlikten çatla Merkel..."

İşte Oğan'ın o paylaşımı:

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