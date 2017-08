Oğan: "MHP'deki liderlik mücadelemiz sürecek"

Fox TV'de katıldığı bir canlı yayın programından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan,"A planımız da B planımız da C planımız da MHP'de mücadeledir" dedi.

Bilun Çelik / Yeniçağ

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz'ün konuğu olan Sinan Oğan, "A planımız da B planımız da C planımız da MHP'de mücadeledir. Hiçbir zaman yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim" diye konuştu.



İhracına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Oğan, "MHP beni ikinci defa ihraç etti. İlk seferinde geri gelmiştik. İkinci ihraç da ilki gibi haksız hukuksuzdur. Maalesef bir takım hakimlere verilen talimatlarla bu ihracımın kararını birinci kademe mahkemesi verdi. Ancak bizim üst mahkemeye müracaat etme hakkımız var, ayrıca anayasa mahkemesine müracaat etme hakkımız var ve biz bu haklarımızı kullandık. İnşallah en yakın zamanda yine mahkeme yoluyla partime geri döneceğim" dedi.



Yaklaşan MHP kongresine ilişkin olarak Sinan Oğan, "Eylül içerisinde bütün il ve ilçe kongrelerimiz tamamlanır, Kasım ayında da büyük kongremiz yapılır. İnşallah o gün de MHP'nin yeniden şaha kalkacağı gün olacaktır. Yarın MHP'de bu değişimi sağladığımızda herkes yuvası olan MHP'ye dönecektir" dedi.



Sinan Oğan şöyle devam etti: "Öncelikle biz MHP'deki liderlik mücadelemizi sürdüreceğiz ve sabrın sonunda da bu mücadeleyi kazanacağız inşallah. Bizim burada kalmamız MHP'ye olan umutları yeşertiyor. Ben MHP'ye, onun misyonuna, Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'in mirasına sahip çıkmak için buradayım. MHP'deki mücadeleyi ilk başlatan bizdik nasip olursa son noktayı da biz koyacağız. Bu değişimi gerçekleştireceğiz ve bunun dışındaki alternatiflere gerek kalmayacaktır."



Yeni parti hazırlığında olan isimlere başarılar dileyen Sinan Oğan, "Hepsi bizim beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız. Onlar tercihini yeni partiden yana kullandılar. Tercihlerine saygı duyuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum…"



Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olma ihtimalinin sorulması üzerine Sinan Oğan "Buna seçmen karar verir. Öncelikle anladığım kadarıyla her siyasi parti kendi adayını çıkaracak. Bu şu demektir; ilk turda herkes kendi adayına çalışacak. Tabi ikinci tura kalmak lazım. Yeni kurulacak parti hangi sosyolojik tabana oturacak, kurucular kurulu kim olacak bilmiyoruz. Şu an bildiğimiz sadece MHP'deki mücadeleden kopan üç arkadaşımız. Başka kimler olacak, bu partinin felsefesi ne olacak, iktidar salvolarına nasıl direnecek bilmiyoruz."



2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir başka faktör daha olacağını dile getiren Sinan Oğan, "Değişimi gerçekleştirdiğimiz takdirde MHP'nin genel başkanının güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olacağını da unutmamak lazım. MHP genel başkanını değiştirdiği gün MHP'nin müstakbel yeni genel başkanı 'haddini bilen' değil 2019'un genç, dinamik ve güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır" dedi.