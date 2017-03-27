Yozgat'ta saldırıya uğrayan MHP Genel Başkan adayı Oğan, Meclis'te yaptığı basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ ve MHP Genel Merkezi'ni hedef alan Oğan, "saldırının failleri Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin'dir" dedi.

Yozgat'ta MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ve beraberindekilere 150 kişilik bir grup tarafından saldırıda bulunulmuştu. Devlet Bahçeli lehine slogan atan saldırgan grup ve Oğan'ın destekçileri arasında çıkan arbedede 2 sivil polis yaralanmıştı.

Sinan Oğan, yapılan saldırıyı değerlendirmek için MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile birlikte TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkan adaylarına yapılan saldırıların referandumu ertelemek için yapıldığını savunan Oğan, saldırının faillerinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin olduğunu iddia etti.

İşte Oğan'ın açıklamaları:

Dün Yozgat’a gittik. Yozgat tabi benim eşimin de memleketi olduğu için çocuklarım çok heveslendi ve onlar da geldi. Biz kimseye hakaret etmeden toplantı yerine gittik. Belediye bize düğün salonunu verdi. Çok şaşırdık. Meğerse planlı programlı bir organizasyon varmış. Belediyenin o salonu bize neden verdiğini saldırıdan sonra anladık.

SALDIRININ FAİLLERİ SADİR DURMAZ VE ŞEFKAT ÇETİN'DİR

Birincisi o saldırı benim aileme yapılmış bir saldırıdır. En kötü dönemlerde dahi 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da içinde olduğu bir araca saldırı yapılmadı. Bu kadar alçakça bir saldırıya şimdiye kadar kimse imza atmadı. Ama maalesef Türkiye bunu da gördü. Saldırıdan 2 gün önce Sadir Durmaz bizzat ilçe ilçe dolaşarak bu saldırıyı organize etmiştir. Şefkat Çetin de saldırıyı organize etmiştir. Failleri açıklıyorum. Ve bunlar sadece bizim ‘hayır’ toplantılarımıza saldırmamışlar, ailemize saldırmışlardır.

KIZIM 'BABAM BİZE BOZKURT YAPANLAR SALDIRDI' DİYEREK AĞLADI

Kızım bana sordu dün, ağladı arabanın içinde. Kızım benim kreşe gittiğinde, kreşteki arkadaşlarına bizden görüp heveslendiği için 4 yaşındaki arkadaşlarına bozkurt işareti gösterdiği için kreş müdüründen ilk uyarısını almış bir çocuk. Böyle bir duyguyla büyüyen bir çocuk bana dün şunu söyledi: Teröristler bize saldırıyor ama bunlar bize bozkurt işareti yaparak saldırdı. O kızın bir damla göz yaşı dökmesine sebep olanları buradan lanetliyorum.

ARKADAŞLARIMIZA PLASTİK MERMİYLE ATEŞ EDİLDİ

Dün yapılan buydu arkadaşlar. Oraya giteden önce saldırı yapılacağı istihbaratı Vali’ye, Emniyet Müdürüne ve Hollandalı Bekir’e iletildi. Oradaki polis tedbiri olayı önlemek için değil, ‘orada kan dökülsün, kan döküldükten sonra biz gereğini yapalım’ demek içindi. Türkiye’nin böyle kritik bir süreçten geçtiği dönemde Vali dalga geçer gibi açıklama yapıyor. ‘Taraflar arasında sözlü kavga çıktı, 2 polis yaralandı’ açıklaması yapıyor. Olay esnasında karşı taraftan 3 kişi hastanelik oldu, 2 polis hastaneye yatırıldı. Bizim arkadaşlarımıza plastik mermiyle ateş edildi. Ayrıca araca tekme tokat girenleri buradan ihbar ediyorum, suç duyurusunda bulunuyorum. Arbede anında ceketi açılanların 3-4 kişinin belinde silahını gördüm. Ben bizzat gördüm. Vali hala ‘silahlı saldırı yok’ diyor.

Hollandalı Bekir ağa, sen kalkmışsın Hollanda’yı lanetliyorsun, buradakilere ses etmiyorsun. Egemen Bağış da, Vali benim yanımda Ülkü Ocakları’nı aradı defalarca. Vali, Ülkü Ocakları ile neyi konuşuyor? Saldırının adresini Egemen Bağış orada itiraf etti. Vali çıksın neyi konuştuklarını açıklasın.

REFERANDUMU ERTELEMEK İSTİYORLAR

Bu Ümit beye yapılan saldırılar, bana yapılan saldırılar Türkiye’de bir kaosu tetiklemek ve referandumu ertelemek için yapılmaktadır. Buradan açıklıyorum; bize bir şey olursa bunun tek sorumlusu AKP hükümeti ve AKP’nin tetikçileridir. Her şey aklımıza gelirdi ama bazı arkadaşlarımızın AKP tetikçiliği yapacağı aklımıza gelmezdi.

Biz Meclis’te 60 kişi saldırdığında da korkmadık, Iğdır’da bu kardeşinize PKK saldırısı olduğunda da korkmadık. Bunlardan mı korkacağız?