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Oğan tweetini Numan Kurtulmuş kaldırtmış

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Oğan tweetini Numan Kurtulmuş kaldırtmış
MHP Genel Başkan adayı Oğan'a yapılan saldırı Anadolu Ajansı tarafından "Sigan Oğan'a protesto" başlığıyla servis edilince Oğan duruma sosyal medyadan tepki göstermişti. AA'nın, Oğan'a cevabını Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş kaldırttığı ortaya çıktı.

Saldırı, Anadolu Ajansı tarafından "Sigan Oğan'a protesto" başlığıyla servis edilince Sinan Oğan'ın bu habere tepkisi sert olmuş ve Twitter hesabı üzerinden "Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri "protesto" olmuş. @anadoluajansi Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!" mesajı paylaşmıştı.

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AA tarihinde bugüne kadar hiç olmayan birşey olmuş ve AA'nın kurumsal Twitter hesabı üzerinden büyük tepki gören bir paylaşım yapılmıştı. AA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Sinan Oğan'a "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" cevabı verilmişti. 

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AA'nın bu cevabı sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu..

Tepkiler üzerine AA tepki çeken tweet'i kaldırdı. O tweet'i kaldırtan ismin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş olduğu ortaya çıktı.

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Sinan Oğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Sn. @NumanKurtulmus devletin resmî ajansının @anadoluajansi yaptığı bu terbiyesizliğe sessiz mi kalacaksınız?" paylaşımı üzerine devreye giren Numan Kurtulmuş'un talimatıyla o twitin kaldırıldığı yine Sinan Oğan'ın attığı tweet'ten anlaşıldı.

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