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Oğan yurt dışı toplantılarını iptal etti

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Oğan yurt dışı toplantılarını iptal etti
MHP Genel Başkan adayı Oğan, Hollanda ve Almanya'nın Türkiye'ye sergilediği tutumuna tepki göstererek Avrupa'daki toplantılarını iptal etti.

İşte MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan'ın kamuoyu açıklaması;

Türk devletine karşı Avrupa’nın çeşitli yerlerinde diplomatik teamüllerin tamamen dışına çıkılarak ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek yapılan saygısızlık ve ayıp, kabul edilemez bir hal almıştır. İlk olarak, Avrupa’da Türk devletine art niyetle yapılan faaliyetleri şiddetle kınadığımızın altını çizmek isteriz.

Almanya ve Hollanda’da canlı örneklerini en net haliyle gördüğümüz Türk devletine karşı hasmane girişim ve tavırlar, insani değerleri savunduğu belirtilen Avrupa medeniyeti ve geleneğinden söz konusu ülkeleri nasibini almadığını göstermiştir. Öte yandan, Hollanda’da masum vatandaşlarımızı hedef alan devlet şiddeti, Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa’nın aslında bu konuda sınıfta kaldığını açık şekilde gözler önüne sermiştir.

Bu düşüncelerle, Türkiye ile ilişkiler düzelinceye ve Avrupa’da Türk vatandaşlarımızla sağlıklı diyalog ortamı yeniden kuruluncaya dek “Hayırlı Avrupa Yürüyüşümüz” kapsamında Hollanda, Belçika, Almanya ve İsviçre’de düzenleyeceğimiz programlarımızı iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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