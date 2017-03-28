Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
MHP Genel Başkan Adayı Oğan'ın, Yozgat'ta uğradığı saldırıya ilişkin Vali'den skandal bir açıklama geldi. Vali Yurtnaç, saldırganlar için "demokratik haklarını kullandılar" dedi.
28 Mart 2017 Salı 12:41
Etiketler:
yozgat
,
vali
,
oğan
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
Erdoğan: "Türkçülük, şuculuk buculuk yok!"
Türk bayrağına saldıran şahsı böyle dövdüler
Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyız
AVM'deki güvenlik kamerası komiseri ele verdi
Çanakkale Savaşı Gazisi: "Atatürk 'Türk'ün gücüyle ezin' dedi. Ezdik"
Emre Mor, rakibini hayattan soğuttu!
Kılıçdaroğlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır
Oğan: Saldırının failleri Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin'dir!
Sinan Oğan: AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?
Mansur Yavaş'ın 'hayır' videosu paylaşım rekorları kırıyor
Ülkü Ocakları Genel Başkanları Bandırma'da konuştu
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Türkiye'de antidepresan kullanımı arttı
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 28 03 2017
28 MART 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
Akşener Bostancı'dan 'hayır' diyecek
"Kararsız seçmen" artık kararlı!
Bunlar 'hayır'ın ayak sesleri
15 Temmuz'un "ortak" hedefi!
Erdoğan: "Ne Türkçülük, ne Kürtçülük, Türkiye vatandaşlığı!"
İktidardan koruculara "evet" baskısı!..
Hanedanlık kuran başkandan açıklama!
Ali Tatar'ın ağabeyinden, Hidayet Karaca'ya STV sorusu
FETÖ'nün yeni haberleşme ağı
Domatesin içinden öyle bir şey çıktı ki
"Türkiye, Ilımlı İslam Devleti kurulmasını istiyor"
Türkiye'nin dört yanı diplomatik sorunlu
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Akşener Bostancı'dan 'hayır' diyecek
"Kararsız seçmen" artık kararlı!
Bunlar 'hayır'ın ayak sesleri
15 Temmuz'un "ortak" hedefi!
Erdoğan: "Ne Türkçülük, ne Kürtçülük, Türkiye vatandaşlığı!"
İktidardan koruculara "evet" baskısı!..
Hanedanlık kuran başkandan açıklama!
Ali Tatar'ın ağabeyinden, Hidayet Karaca'ya STV sorusu
FETÖ'nün yeni haberleşme ağı
Domatesin içinden öyle bir şey çıktı ki
"Türkiye, Ilımlı İslam Devleti kurulmasını istiyor"
Türkiye'nin dört yanı diplomatik sorunlu
MHP Kurultayı'nda mahkeme kararını açıkladı!
Oteller boş, turizm dibi gördü
Lidere değil ilkelere sadakat "şerefiniz"dir
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.