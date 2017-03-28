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Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum

Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
MHP Genel Başkan Adayı Oğan'ın, Yozgat'ta uğradığı saldırıya ilişkin Vali'den skandal bir açıklama geldi. Vali Yurtnaç, saldırganlar için "demokratik haklarını kullandılar" dedi.
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