Oğan:"Bir akıllı çıksın, göremediğimiz ne var açıklasın"

MHP Genel Başkan Adayı Oğan, ‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ programı kapsamında Yozgat’ta vatandaşlarla buluştu. Oğan,“Ben bir Türk milliyetçisiyim…Bu sistemin milletime zerre faydası olsa, vallahi billahi de desteklerim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, yeni Anayasa değişikliği referandumu çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. "Hayırlı Anadolu Yürüyüşü" adını verdiği programlarının son durağı Yozgat'tı.

Oğan, "Bir akıllı çıksın açıklasın, bizim görmediğimiz ne var bunda? Ben bir Türk milliyetçisiyim… Bu sistemin milletime zerre faydası olsa vallahi desteklerim” dedi. İşte Oğan'ın Yozgat'taki konuşmasından satırbaşları:

BAŞKANLIĞIN YOZGATLIYA NE FAYDASI VAR?

"Başkanlık gelince dolar, döviz düşecek mi? Gidiyorsunuz eşinizin dostunuzun düğününe… Kuyumcuya gittiğiniz zaman, eskiden yarım altın alabiliyordunuz, gram altın alınabiliyordu. Şimdi çeyreğin çeyreği alınabiliyor mu? Başkanlık gelince damada göğsünüze gere gere yarım mı takacaksınız, geline bilezik mi? Ne faydası var başkanlığın Yozgatlıya?

YA ERDOĞAN SEÇİLEMEZSE

Yarın oldu da Recep Tayyip Erdoğan seçilmedi. Olabilir mi? Olabilir. Yarın Recep Tayyip Erdoğan’dan çekmiş, yorulmuş, hiç haz etmeyen biri geldi seçildi. Bir kararname ile OHAL ilan edebilir. AKP, MHP’nin de desteğiyle başörtü yasağını çözdü. Yarın öbür gün geldiler, başörtü yasağını tekrar çıkardılar. Nasıl engel olunacak? Hangi mahkeme, hangi kurum önüne geçecek. Millet ayaklanacak, kardeş kardeşi mi kırsın? Bu yetki çok fazla, buna itiraz ediyoruz. 150 yıllık parlamenter sistem geleneğimiz var. Gelin bunu değiştirelim.

ZERRE FAYDASI OLSA DESTEKLERİM

Ece Güner’in bir kitabı elime geçti. Anayasa konusunda güzel görüşleri var. Parlamenter sistemi bırakıp, başkanlığa geçen 8 ülke vardır. O ülkelerin adlarını okuyayım. Afganistan, Endonezya, Malezya… Yani aklı başında hiçbir dünya devleti parlamenter sistemi bırakıp, başkanlığa geçmemiş. Avrupa’da örneği yok. Afrika’da var. Bir akıllı çıksın açıklasın, bizim görmediğimiz ne var bunda? Ben bir Türk milliyetçisiyim ya… Bu sistemin milletime zerre faydası olsa vallahi desteklerim.

MHP'Yİ ERİTMEK İSTİYORLAR

Burhan Kuzu ne dedi? Başkanlığa geçtiğimiz zaman sağda AKP, sol CHP olacak dedi. Bu kadar… Bu sistem içinde MHP’yi eritmek istiyorlar. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Partime de ülküme de faydası yok bu sistemin. Türk milletinin son tahlilde feraseti galip gelecektir"