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Oğan'dan Bahçeli'ye kritik soru

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Oğan'dan Bahçeli'ye kritik soru
MHP Genel Başkan adayı Oğan, sözde Kürdistan paçavrasının havalimanlarına ve Çankaya Köşkü'ne asılmasına tepki gösterdi. Oğan, Bahçeli'ye de göndermede bulundu.

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, sözde Kürdistan paçavrasının havalimanları ve Çankaya Köşkü'ne asılması skandallarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Devlet Bahçeli'ye de göndermede bulunan Oğan, yaptığı paylaşımda "Havalimanında, devlet konukevinde ve resmî görüşmelerde sözde Kürdistan bayrağını dalgalandırmak kepazeliktir. Sn Bahçeli tepkiniz nerede?" ifadelerini kullandı.

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